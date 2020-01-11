Манджукич отличился первым голом за Аль-Духайль

Нападающий Марио Манджукич решил не медлить со своим первым голом за катарский Аль-Духайль.

Хорвату потребовалось всего два матча, чтобы открыть счет своим голам в новом клубе.

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Манджукич открыл счет в полуфинале Кубка Принца против Аль-Сайлии. 33-летний форвард удачно сыграл на добивании после дальнего выстрела партнера. Впоследствии преимущество Аль-Духайля с пенальти закрепил Али Алмоез, и команда уверенно прошла в финал.

Напомним, Манджукич присоединился к катарскому клубу в декабре, перейдя из Ювентуса за 7 млн евро.

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