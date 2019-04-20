Манджукіч в нинішньому сезоні за Ювентус більше не зіграє

Нападник туринського Ювентуса Маріо Манджукіч змушений пропустити залишок сезону.

Хорват отримав пошкодження на тренуванні Ювентуса, через яке пропустив матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Аякса.

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Вчора головний тренер туринців Массіміліано Аллегрі повідомив, що травма коліна не дозволить Манджукічу повернутися на поле в нинішньому сезоні.

Водночас італійське видання Corriere della Sera припускає, що майбутнє Маріо в Турині може опинилось під сумнівом, незважаючи на продовження контракту до червня 2021 року, про яке було оголошено лише два тижні тому.

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Відзначимо, що в сезоні 2018/19 Манджукіч провів 32 матчі у всіх турнірах, у яких забив 9 м'ячів та віддав 6 гольових передач.