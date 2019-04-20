toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
МАНЧЕСТЕР СІТІ - ТОТТЕНХЕМ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО

Манджукіч в нинішньому сезоні за Ювентус більше не зіграє

11:07 130 Читать на русском
Манджукіч в нинішньому сезоні за Ювентус більше не зіграє
Маріо Манджукіч / фото із соцмереж

Нападник туринського Ювентуса Маріо Манджукіч змушений пропустити залишок сезону.

Хорват отримав пошкодження на тренуванні Ювентуса, через яке пропустив матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Аякса.

Ювентус відповість Роналду – зіркові трансфери в кожну лінію, перебудова на фоні фінансового обвалу та український слід

Вчора головний тренер туринців Массіміліано Аллегрі повідомив, що травма коліна не дозволить Манджукічу повернутися на поле в нинішньому сезоні.

Водночас італійське видання Corriere della Sera припускає, що майбутнє Маріо в Турині може опинилось під сумнівом, незважаючи на продовження контракту до червня 2021 року, про яке було оголошено лише два тижні тому.

Низький рівень МЮ, 2 сенсації, Барселона має найкращі умови для перемоги в турнірі – підсумки 1/4 Ліги чемпіонів

Відзначимо, що в сезоні 2018/19 Манджукіч провів 32 матчі у всіх турнірах, у яких забив 9 м'ячів та віддав 6 гольових передач.

Теги
Ювентус Ювентус Італія Маріо Манджукіч Маріо Манджукіч
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
6
хв
Манчестер Сіті
14:30
Тоттенхем
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук