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36-річний Квальярелла отримав виклик у збірну Італії

17:48 167 Читать на русском
36-річний Квальярелла отримав виклик у збірну Італії
Фабіо Квальярелла / EPA

Головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні оголосив список футболістів, які вирушать на тренувальний збір "скуадри адзурри".

В список футболістів, які вирушать 4 лютого на тренувальний збір збірної Італії, опинився нападник Сампдорії Фабіо Квальярелла, якому днями виповнилося 36 років, повідомляє Football Italia.

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Востаннє Квальярелла одягав футболку національної команди у травні минулого року, коли брав участь у прощальному матчі Андреа Пірло в збірній Італії.

Фабіо регулярно викликався до табору команди з 2007 по 2010 роки. А останній його виклик у склад "скуадри адзурри" датований жовтнем 2015 року.

У поточному сезоні форвард вражає результативними показниками. У 20 матчах за Сампдорію він забив 16 голів та віддав 6 гольових передач. Наразі саме Квальярелла очолює гонку бомбардирів у Серії А.

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Теги
Роберто Манчіні Роберто Манчіні Фабіо Квальярелла Фабіо Квальярелла Сампдорія Сампдорія Італія
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