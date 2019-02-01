36-річний Квальярелла отримав виклик у збірну Італії

Головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні оголосив список футболістів, які вирушать на тренувальний збір "скуадри адзурри".

В список футболістів, які вирушать 4 лютого на тренувальний збір збірної Італії, опинився нападник Сампдорії Фабіо Квальярелла, якому днями виповнилося 36 років, повідомляє Football Italia.

Квальярелла повторив вражаючий рекорд Серії А та обійшов Роналду у списку бомбардирів

Востаннє Квальярелла одягав футболку національної команди у травні минулого року, коли брав участь у прощальному матчі Андреа Пірло в збірній Італії.

Фабіо регулярно викликався до табору команди з 2007 по 2010 роки. А останній його виклик у склад "скуадри адзурри" датований жовтнем 2015 року.

У поточному сезоні форвард вражає результативними показниками. У 20 матчах за Сампдорію він забив 16 голів та віддав 6 гольових передач. Наразі саме Квальярелла очолює гонку бомбардирів у Серії А.

Ігуаїн, Мората, Пйонтек та ще 7 найгучніших трансферів зими-2019