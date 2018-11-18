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ЛІГА НАЦІЙ СЛОВАЧЧИНА - УКРАЇНА ІТАЛІЯ - ПОРТУГАЛІЯ

Манчіні – про нічию у матчі з Португалією: Ми контролювали гру по всьому полю

10:43 147 Читать на русском
Манчіні – про нічию у матчі з Португалією: Ми контролювали гру по всьому полю
Роберто Манчіні / фото із соцмереж

Головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні прокоментував нічию у матчі Ліги націй проти Португалії.

"Важлива деталь у футболі – це голи. Ми домінували в матчі з Португалією, але з 70-ї хвилини знизили темп, чого не можна було робити.

Манчіні на чолі збірної Італії встановив історичний антирекорд

Але гра з Португалією – це крок вперед, якщо порівнювати матч проти Польщі, оскільки Португалія явно перевершує поляків, а ми контролювали гру по всьому полю.

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Збірна Італії грала на результат. Це був цінний досвід для молодих гравців", – цитує головного тренера збірної Італії Роберто Манчіні Rai Sport.

Ліга націй5 тур

Італія - Португалія: Субота 17 листопада 2018

Італія
Матч завершено
0 : 0
Португалія
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Ліга націй Роберто Манчіні Роберто Манчіні Італія - Португалія Італія Італія
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