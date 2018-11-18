Манчіні – про нічию у матчі з Португалією: Ми контролювали гру по всьому полю

Головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні прокоментував нічию у матчі Ліги націй проти Португалії.

"Важлива деталь у футболі – це голи. Ми домінували в матчі з Португалією, але з 70-ї хвилини знизили темп, чого не можна було робити.

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Але гра з Португалією – це крок вперед, якщо порівнювати матч проти Польщі, оскільки Португалія явно перевершує поляків, а ми контролювали гру по всьому полю.

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Збірна Італії грала на результат. Це був цінний досвід для молодих гравців", – цитує головного тренера збірної Італії Роберто Манчіні Rai Sport.