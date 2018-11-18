Манчіні на чолі збірної Італії встановив історичний антирекорд

Вчора збірна Італії зіграла внічию з командою Португалії в матчі 5 туру Ліги націй.

Поєдинок, який відбувся в Мілані на стадіоні Сан Сіро, став для підопічних Манчіні вже шостим домашнім матчем поспіль, в якому італійці не можуть здобути перемогу. Це перший подібний випадок в історії команди з Апеннінського півострова, повідомляє GracenoteLive.

Італія – Португалія – 0:0 – відеоогляд матчу

Востаннє збірна Італії перемагала вдома 5 вересня 2017 року, коли обіграла Ізраїль (1:0) в матчі кваліфікації до ЧС-2018.

Після того було 6 нічиїх поспіль – з Македонією (1:1), Швецією (0:0), Нідерландами (1:1), Польщею (1:1), Україною (1:1) і Португалією (0:0).

Ліга націй: Португалія втримала нічию в матчі з Італією та забезпечила собі вихід у плей-офф

Варто зауважити, що матчі проти Македонії та Швеції "скуадра адзурра" провела ще під керівництвом Джамп'єро Вентури.