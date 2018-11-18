Манчини – о ничьей в матче с Португалией: Мы контролировали игру по всему полю

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал ничью в матче Лиги наций против Португалии.

"Важная деталь в футболе – это голы. Мы доминировали в матче с Португалией, но с 70-й минуты снизили темп, чего нельзя было делать.

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Но игра с Португалией – это шаг вперед, если сравнивать матч против Польши, поскольку Португалия явно превосходит поляков, а мы контролировали игру по всему полю.

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Сборная Италии играла на результат. Это был ценный опыт для молодых игроков", – цитирует главного тренера сборной Италии Роберто Манчини Rai Sport.