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Манчини – о ничьей в матче с Португалией: Мы контролировали игру по всему полю

10:43 2 Читати українською
Манчини – о ничьей в матче с Португалией: Мы контролировали игру по всему полю
Роберто Манчини / фото из соцсетей

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал ничью в матче Лиги наций против Португалии.

"Важная деталь в футболе – это голы. Мы доминировали в матче с Португалией, но с 70-й минуты снизили темп, чего нельзя было делать.

Манчини во главе сборной Италии установил исторический антирекорд

Но игра с Португалией – это шаг вперед, если сравнивать матч против Польши, поскольку Португалия явно превосходит поляков, а мы контролировали игру по всему полю.

Лига наций: Португалия удержала ничью в матче с Италией и обеспечила себе выход в плей-офф

Сборная Италии играла на результат. Это был ценный опыт для молодых игроков", – цитирует главного тренера сборной Италии Роберто Манчини Rai Sport.

Лига наций5 тур

Италия - Португалия: Суббота 17 ноября 2018

Италия
Матч окончен
0 : 0
Португалия
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Лига наций Роберто Манчини Роберто Манчини Италия - Португалия Италия Италия
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