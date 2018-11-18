Ліга націй: Португалія втримала нічию в матчі з Італією та забезпечила собі вихід у плей-офф

Італія зіграла внічию з Португалією в матчі 5 туру Ліги націй. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Матч та онлайн-трансляція поєдинку Італія – Португалія на сайті "Футбол 24" стартував о 21:45. Перед цим поєдинком чинні чемпіони Європи очолювали групу, набравши 6 очок у двох матчах. "Скуадра адзурра" мала у своєму активі 3 пункти у 3 зіграних матчах, відповідно, господарів у звітній дуелі влаштовувала лише перемога. Нагадаємо, португальцям не міг допомогти Кріштіану Роналду, який не отримав виклик у національну команду.

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Матч на міланському Джузеппе Меацца активніше розпочали господарі. Вже на стартових секундах італійці провели масовану атаку, проте до акцентованого удару по воротах справа не дійшла. А от на 5-й хвилині Італія втратила відмінний момент – Інсіньє пробив здалеку, Патрісіу відбив перед собою, а добивання Іммобіле виявилось неточним! Ще за кілька хвилин пробивав Флоренці – поруч зі стійкою.

Португалія відповіла ударом Бруми, який був заблокований К'єлліні. До слова, цей матч став 100-м для захисника у футболці національної команди. За кілька хвилин класно прострілював Канселу – Флоренці прочитав ситуацію та вибив м'яч.

Італія продовжувала володіти ініціативою, проте наступного моменту довелось чекати доволі довго. На 35-й хвилині Іммобіле не використав вихід фактично віч-на-віч з Партісіу, пробивши у голкіпера. Після розіграшу кутового пробивав Бонуччі – поруч зі стійкою. Був ще удар Бірагі зі штрафного у стінку.

Італія повністю домінувала в першій половині гри, проте вразити ворота Патрісіу так і не змогла. До слова, Португалія втратила двох гравців на наступний матч проти Польщі – Маріо Руй та Рубен Невеш отримали жовті картки та пропустять поєдинок через дискваліфікацію.

Другий тайм розпочався так само, як і перший. Вже на старті другої 45-хвилинки італійці розіграли класну комбінацію, яку ударом завершив К'єза – невлучно. Ще один чудовий пас Верратті змарнував Інсіньє, який не зумів приняти доволі простий м'яч. А міг вийти віч-на-віч з голкіпером...

Чемпіони Європи після цього дещо відвели гру від власних воріт, а згодом створили і свій момент – Жоау Маріу, який вийшов на заміну, з меж штрафного майданчика пробив вище. А на 76-й хвилині Португалія створила свій найкращий момент. Після удару Карвалью з лінії штрафного Доннарумма у неймовірному стрибку врятував "Скуадру адзурру"!

Італія, зрозумівши, що втрачати нічого, пішла вперед. Після дальнього удару Інсіньє м'яч пройшов повз ворота, а на падіння К'єзи у штрафному майданчику арбітр не відреагував. Володіючи суттєвою перевагою протягом усієї гри, підопічні Роберто Манчіні так і не зуміли забити бодай гол.

Як і рік тому у матчі плей-офф на ЧС-2018 проти Швеції, Італія не зуміла на Сан-Сіро здобути таку важливу перемогу. Португалія втримала необхідну нічию та виграла групу 3, ставши першим півфіналістом Ліги націй. У піренейців 7 очок та матч проти Польщі, яка вже оформила виліт у дивізіон B. Італія завершила Лігу націй з 5 очками в активі – це друга позиція.

Ліга націй, 5 тур. Дивізіон А, група 3

Італія – Португалія – 0:0