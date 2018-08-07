Манчеcтер Юнайтед відмовився продавати Погба Барселоні

Барселона запропонувала Манчестер Юнайтед 50 млн євро, Єррі Міну та Андре Гомеша, але манкуніанців не вразила така пропозиція.

"Блаугранас" зробили "червоним дияволам" пропозицію про трансфер Поля Погба, проте англійці відхилили його, вважаючи пропозицію недостатньо цікавою, повідомляє сайт Джанлуки Ді Марціо.

Барселона запропонувала за француза 50 млн євро, Єррі Міну та Андре Гомеша, але манкуніанців не вразила така пропозиція.

Боси манкуніанців не хочуть втрачати футболіста, яким має значний вплив на імідж клубу, наставник команди Жозе Моурінью також не збирається прощатися з ключовим виконавцем.

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