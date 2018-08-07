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Манчестер Юнайтед отказался продавать Погба Барселоне

00:10 32 Читати українською
Манчестер Юнайтед отказался продавать Погба Барселоне
Поль Погба / Фото: Sky Sports

Барселона предложила Манчестер Юнайтед 50 млн евро, Ерри Мину и Андре Гомеша, но манкунианцев не впечатлило такое предложение.

"Блаугранас" сделали "красным дьяволам" предложение о трансфере Поля Погба, однако англичане отклонили его, считая предложение недостаточно интересным, сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио.

Барселона предложила за француза 50 млн евро, Ерри Мину и Андре Гомеша, но манкунианцев не впечатлило такое предложение.

Боссы манкунианцев не хотят терять футболиста, который имеет значительное влияние на имидж клуба, наставник команды Жозе Моуринью также не собирается прощаться с ключевым исполнителем.

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Англия Йерри Мина Йерри Мина Поль Погба Поль Погба Андре Гомеш Андре Гомеш Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Барселона Барселона
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