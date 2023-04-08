Віталій Миколенко вчетверте поспіль почав на лаві запасних. Матч, як і онлайн-трансляція МЮ – Евертон на "Футбол 24", стартував о 14:30. Цьогоріч команди вже зустрічалися на стадіоні Олд Траффорд у січні. У рамках Кубка Англії манкуніанці перемогли вдома, як і у першому колі АПЛ 2022/23, відтак Тен Хаг переграв обох тренерів "ірисок". Наставник манчестерців змінив майже всю оборону після перемоги над Брентфордом посеред тижня. Лише чемпіон світу Лісандро Мартінес залишився у стартовому складі. Натомість Магвайр, Ван-Біссака та Маласія замінили Варана, Далота і Шоу. Дайч виконав лише одну перестановку. Замість дискваліфікованого опорника Дукуре випустив центрфорварда Сіммса.

МЮ – Евертон: онлайн-трансляція матчу АПЛ

Саме 22-річний нападник гостей поклав ударний початок уже на 1 хвилині. Простріл Івобі з правого флангу не став несподіванкою для Магвайра, який заблокував спробу Сіммса. Комбінація родом з Бундесліги пройшла на 3 хвилині в МЮ. Санчо прострілив з лівого краю, Забітцер наситив зону штрафного, але пробив поруч зі стійкою. Грей з Івобі класно розігнали контру. Годфрі, який, здавалося, досить надійно позбавив Миколенка місця в основі, підключився за спини захисникам, заробивши перший кутовий.

Рашфорд губить 3 поспіль моменти. Спершу ідеально вклинився між двома центрбеками – Кін підправив дальній пас на хід, Тарковскі програв швидкісну дуель. Зате удар вийшов прямолінійним і безпроблемним для Пікфорда. Далі подачу Фернандеша мав замикати з кількох метрів, але тільки махнув повз. У третьому ж епізоді дозволив Івобі випередити себе, подумки готуючи удар з вбивчої відстані. Невдалий постріл Антоні з льоту знайшов стійку, після чого Ван-Біссака на добиванні дивом не влучив фактично в незахищені вже ворота.

Тарковскі змістився на правий край атаки, почавши красиву триходівку "ірисок". Сіммс обігрався у стіночку з Коулменом, однак у стилі Ван-Біссаки мінімально схибив, цілячись у дальній кут. Забітцер дуже непогано виглядає під нападниками. Вже 2 чудові моменти мав у межах штрафного. А королем креативу знову постає Бруну. Навіть на глибшій позиції №8 закидає розкішні передачі за спини захисникам. Четвертий створений португальцем момент дивом не став гольовим. Цього разу Антоні програв дуель Пікфорду.

Годфрі проспав друге поспіль закидання по його флангу. Та цього разу конкурент Миколенка блискучим ривком і підкатом зупинив таки Антоні, коли ситуація ставала максимально загрозливою. Фернандеш закидає зі своєї половини тепер уже ліворуч. Чи варто й говорити, що Рашфорд програє Пікфорду вихід сам на сам? Шалена стрілянина у першій третині матчу: 13:4 за ударами, 4:1 за стовідсотковими моментами. Цілих 2 очікувані голи настворював МЮ. В Евертона моменти потягнули на 0,4 xG.

21 - Manchester United have had 21 shots so far against Everton, their most on record (since 2003-04) in the first half of a single Premier League game, and the most by any side in the opening 45 minutes of a match this season. Peppered. pic.twitter.com/NGkk8uyLPS — OptaJoe (@OptaJoe) April 8, 2023

Ривок Забітцера на лінію воротарського вчасно помітив Ван-Біссака, бракує влучності екс-хавбеку Баварії та РБ Лейпцига. Відразу ж після цього показали розминку Еріксена. Рашфорд намагався накрутити всю команду на лінії штрафного, а Мактомінай показав, як треба реалізовувати. Підхопив шотландський опорник, залишив Маркусу, який відкинув Санчо. Після проникної передачі Джейдона Скотт прошив голкіпера збірної Англії. Рашфорд же навіть з офсайду не може переграти Пікфорда. Однак відзначаємо, що знову ефектний закидончик пройшов, Забітцер постарався.

Як же відвозили сьогодні Годфрі. Антоні зі своєї половини вибігає у чужий штрафний, ситуація 2 на 2, можна покотити Рашфорду, але бразилець дуже хоче забити сам і, звісно ж, лише дає можливість для 5 рятівного польоту Пікфорда. Цей момент у компенсований час став символом першого тайму. Один героїчний воротар Евертона проти всієї команди суперника, в якого навіть Магвайр закидав під розстрільний постріл. Один Рашфорд запоров ЧОТИРИ сотки. Ще по разу стовідсоткові шанси загубили Антоні та Ван-Біссака. Цілий 21 удар до перерви – унікальний випадок у поточному сезоні та небувалий для МЮ в АПЛ рекорд мінімум за останні 19 років!

Миколенко у перерві вибігає першим на поле. Міняє Годфрі, якого відвозили страшно, плюс гол прийшов із зони лівого захисника Евертона. Спокійніше стало в обороні гостей з виходом українця. Екс-динамівець ще й непогано комбінує в атаці. Дуже багато браку після перерви в Рашфорда. Відверто втратив Маркус впевненість. За дотиками в чужому штрафному перевага МЮ станом на 57 хвилину вражає – 41:10. Перший удар у другій половині від манчестерців аж на 67 хвилині трапився. Після серії з 5 поспіль спроб Евертона. Це Фернандеш ефектно у польоті замикав головою навіс з правого флангу. Пікфорд продовжує творити дива.

FT: Manchester United 2-0 Everton



xG: 3.34-0.98

Shots: 29-15

Shots on target: 11-1

Corners: 10-4

Possession: 42.9%-58.3%



Manchester United move up to third. #MUNEVE pic.twitter.com/Bf86MULYuW — Squawka Live (@Squawka_Live) April 8, 2023

Утім, "іриски" самі собі привезли кульмінацію. Мартінес з глибини закинув на лівий фланг. Коулмен віддав м'яч Рашфорду, який викотив Марсьялю у воротарський без шансів для кіпера. Ще серія з 4 поспіль ударів команди Дайча. А ось Рашфорд потягнув пах у ривку за черговим закиданням. Попри все сьогоднішнє марнування моментів, це незамінний гравець для манкуніанців, який нині віддав передасист і гольовий пас. Зате Еріксен повернувся після травми. Блокує удар данця Миколенко. Після перерви з виходом захисника збірної України Евертон був навіть кращим, але все одно пропустив атаку з протилежного флангу. Манчестер Юнайтед набирає 56 очок і зміцнює свою 3 позицію. "Ірисок", які залишаються на 16 місці, від зони вильоту відділяє лише краща різниця голів.

Миколенко виграв усі свої 3 єдиноборства, 4 рази повертав своїй команді володіння, виконав по одному блокові, вдалому відбиранню та перехопленню. Віддав 5 передач у фінальну третину і 2 неточні дальні паси. А головне його фланг припинив стабільно пускати за спини, не допомогли МЮ і свіжі виконавці. Евертон у другій половині навіть перестріляв господарів (8:10) за ударами, хоча почав відчутно менше контролювати м'яч. Підвела влучність. Манкуніанці транижирили моменти, але хоча б у площину стріляли (9 підсумкових сейвів Пікофорда, 8 з яких після ударів з меж штрафного). "Іриски" за всю гру влучили тільки раз.