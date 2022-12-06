Воротар менхенгладбахської Борусії Ян Зоммер може стати гравцем Манчестер Юнайтед, інформує Bild. Згідно з джерелом, англійський клуб уже розпочав переговорний процес із Борусією з приводу трансферу 33-річного голкіпера.

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Повідомляється, що МЮ намагався підписати Зоммера ще минулого літа, але натрапив на відмову. Проте головний тренер команди Ерік тен Хаг не має наміру здаватися. Згідно з джерелом, Зоммер вже дав свою принципову згоду на перехід, тепер клубам лишилося домовитися між собою.

Раніше Зоммер сумнівався, що зможе виграти конкуренцію у Де Хеа, воротар Борусії хотів зіграти на ЧС-2022. Але після турніру у Катарі він сміливо може дозволити собі перехід у МЮ.

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