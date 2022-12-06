Вратарь менхенгладбахской Боруссии Ян Зоммер может стать игроком Манчестер Юнайтед, информирует Bild. Согласно источнику, английский клуб уже начал переговорный процесс с Боруссией по поводу трансфера 33-летнего голкипера.

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Сообщается, что МЮ пытался подписать Зоммера еще прошлым летом, но наткнулся на отказ. Тем не менее главный тренер команды Эрик тен Хаг не намерен сдаваться. Согласно источнику, Зоммер уже дал своё принципиальное согласие на переход, теперь клубам осталось договориться между собой.

Ранее Зоммер сомневался, что сможет выиграть конкуренцию у Де Хеа, вратарь Боруссии хотел сыграть на ЧМ-2022. Но после турнира в Катаре он смело может позволить себе перейти в МЮ.

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