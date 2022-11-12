Борусія М здолала своїх тезок з Дортмунда у 15 турі Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд поєдинку.

Дортмундці вже на 4-й хвилині провалилися по центру, давши Штіндлю безтурботно пробігти 30 метрів, а Хофманну пробити з меж карного майданчика. Відповідь була ефектною – Беллінгем чудовим закиданням знайшов Брандта, який не змарнував зусиль 100-мільйонного англійця.

Борусія М впевнено перемогла Борусію Д – "джмелі" втратили шанс піднятись на другу позицію

В середині тайму двічі провалився Хуммельс. Капітан "джмелів" програв другий поверх Бенсебаїні, а потім необдуманим вибіганням залишив купу простору для Тюрама – 3:1. Божевільну першу половину підсумував Шлоттербек, який дав Дортмунду надію на камбек. Нічого з цього не вийшло – на 46-й хвилині Коне більярдним ударом повернув Гладбаху комфортний гандикап, а більше ніхто не забивав.