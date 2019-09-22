Манчестер Юнайтед знайшов несподіваного кандидата на посаду тренера у випадку звільнення Сульшера

Керівництво Манчестер Юнайтед готується до найгіршого розвитку подій у сезоні 2019/20. Манкуніанці шукають тренера, який зможе стати заміною Уле Гуннара Сульшера.

Серед головних претендентів на тренерське крісло "червоних дияволів" фігурує Томас Тухель, стверджує Daily Mail.

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Манчестер Юнайтед вже проінформував керманича ПСЖ про свій інтерес у майбутній співпраці. Німецького фахівця можуть запросити у разі провалу Сульшера у поточній кампанії, хоча на початку цього року норвежець підписав контракт терміном на три роки. Наразі команда посідає шосте місце АПЛ (матч 6 туру в запасі) і з перемоги розпочала свій шлях у груповому етапі Ліги Європи.

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До слова, у минулому розіграші Ліги чемпіонів Сульшер разом з Манчестер Юнайтед зміг перемогти ПСЖ Тухеля на стадії 1/8 фіналу.