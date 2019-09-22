Сульшер однозначно прокоментував долю Погба у Манестер Юнайтед

Головний тренер манкуніанців Уле Гуннар Сульшер не переймається чутками щодо можливого відходу з клубу півзахисника Поля Погба.

"Не слухаю президента мадридського Реала. Поль багато працює, він усім серцем з Манчестер Юнайтед. Ми бачили це, коли у нього була травма. Він працював як божевільний, щоб набрати форму, адже хоче грати за нас і хоче допомогти одноклубникам.

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Я не хвилююся зараз і ніколи не буду хвилюватися щодо майбутнього Погба. Нічого не зміниться, навіть якщо в січні знову з'являться чутки про Реал. Будемо справлятися з цим так само, як і минулого літа. Поль нікуди не йде. Він щасливий грати тут", – цитує Сульшера Goal.

Нагадаємо, Погба повернувся в Манчестер Юнайтед з Ювентуса влітку 2016 року за 105 млн євро. Під час літнього трансферного вікна ЗМІ активно сватали 26-річного хавбека в Реал та Ювентус. Окрім того, за чутками ПСЖ готовий був виплатити "червоним дияволам" 150 млн євро за француза, однак перехід зірвався в останній момент.

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