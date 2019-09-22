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Манчестер Юнайтед нашел неожиданного кандидата на должность тренера в случае увольнения Сульшера

11:57 176 Читати українською
Манчестер Юнайтед нашел неожиданного кандидата на должность тренера в случае увольнения Сульшера
Уле Гуннар Сульшер / Getty Images

Руководство Манчестер Юнайтед готовится к худшему развитию событий в сезоне 2019/20. Манкунианцы ищут тренера, который сможет стать заменой Уле Гуннару Сульшеру.

Среди главных претендентов на тренерское кресло "красных дьяволов" фигурирует Томас Тухель, утверждает Daily Mail.

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Манчестер Юнайтед уже проинформировал рулевого ПСЖ о своей заинтересованости относительно сотрудничества в будущем.. Немецкого специалиста могут пригласить в случае провала Сульшера в текущей кампании, хотя в начале этого года норвежец подписал контракт сроком на три года. В данный момент команда занимает шестое место АПЛ (матч 6 тура в запасе) и с победы начала свой путь в групповом этапе Лиги Европы.

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К слову, в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов Сульшер вместе с Манчестер Юнайтед смог победить ПСЖ Тухеля на стадии 1/8 финала.

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Англия Франция Томас Тухель Томас Тухель Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед ПСЖ ПСЖ
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