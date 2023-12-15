"Червоні дияволи" досягли усної домовленост з франкфуртським Айнтрахтом щодо оренди Донні ван де Беека на другу половину сезону, стверджує інсайдер Фабріціо Романо.

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Влітку німці матимуть необов'язкове право викупу хавбека за 15 млн євро. МЮ отримає певну компенсацію і за саму оренду. Наступний у черзі вигнанців – Джейдон Санчо.

Нагадаємо, три роки тому Юнайтед заплатив 40 млн євро за ван де Беека, який був лідером Аякса зразка півфіналу ЛЧ 2018/19. Втім, возз'єднання з Еріком Тен Хагом на Олд Траффорд виявилось тотальним розчаруванням – півзахисник не потрапив до заявки на нинішній сезон ЛЧ, а в інших турнірах награв жалюгідні 20 хвилин.

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