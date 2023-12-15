"Красные дьяволы" достигли устной договоренности с франкфуртским Айнтрахтом по аренде Донни ван де Беека на вторую половину сезона, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

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Летом у немцев будет необязательное право выкупа хавбека за 15 млн евро. МЮ получит определенную компенсацию и за саму аренду. Следующий в очереди изгнанников – Джейдон Санчо.

Напомним, три года назад Юнайтед заплатил 40 млн евро за ван де Беека, являвшегося лидером Аякса образца полуфинала ЛЧ 2018/19. Впрочем, воссоединение с Эриком Тен Хагом на Олд Траффорд оказалось тотальным разочарованием – полузащитник не попал в заявку на нынешний сезон ЛЧ, а в других турнирах наиграл жалкие 20 минут.

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