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Манчестер Юнайтед знайшов альтернативу ван де Бееку – доведеться конкурувати з Реалом

12:52 252 Читать на русском
Манчестер Юнайтед знайшов альтернативу ван де Бееку – доведеться конкурувати з Реалом
Донні ван де Беек / фото із відкритих джерел

Півзахисник англійського Лестера Вілфред Ндіді потрапив до сфери зацікавлень кількох європейських топ-клубів.

Манчестер Юнайтед розглядає можливість здійснення трансферу півзахисника Лестера та збірної Нігерії Вілфреда Ндіді,повідомляє Express.

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За інформацією видання, манкуніанці повністю переключаться на 23-річного нігерійця, якщо не зуміють підписати хавбека Аякса Донні ван де Беека. Ще один варіант, який оцінює МЮ – Корентен Толіссо з Баварії.

Раніше повідомлялося, що інтерес до Ндіді проявляють ПСЖ та мадридський Реал, проте паризький клуб вже вийшов з боротьби. А в грудні минулого року Арсенал був готовий запропонувати Лестеру за Ндіді свого півзахисника Граніта Джаку і доплату в 40 млн фунтів.

До слова, Ндіді перейшов у Лестер з бельгійського Генка в 2017 році за 17,5 млн євро. У сезоні-2019/20 він провів 23 матчі в АПЛ, відзначившись двома голами і однією результативною передачею. Контракт Вілфреда з "лисицями" розрахований до липня 2024 року.

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