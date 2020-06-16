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Манчестер Юнайтед нашел альтернативу ван де Бееку – придется конкурировать с Реалом

12:55 31 Читати українською
Манчестер Юнайтед нашел альтернативу ван де Бееку – придется конкурировать с Реалом
Донни ван де Беек / фото с открытых источников

Полузащитник английского Лестера Уилфред Ндиди попал в сферу интересов нескольких европейских топ-клубов.

Манчестер Юнайтед рассматривает возможность осуществления трансфера полузащитника Лестера и сборной Нигерии Вилфреда Ндиди, сообщает Express.

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По информации издания, манкунианцы полностью переключатся на 23-летнего нигерийца, если не сумеют подписать хавбека Аякса Донни ван де Беека. Еще один вариант, который оценивает МЮ – Корентен Толиссо из Баварии.

Ранее сообщалось, что интерес к Ндиди проявляют ПСЖ и мадридский Реал, однако парижский клуб уже вышел из борьбы. А в декабре прошлого года Арсенал был готов предложить Лестеру за Ндиди своего полузащитника Гранита Джаку и доплату в 40 млн фунтов.

К слову, Ндиди перешел в Лестер из бельгийского Генка в 2017 году по 17,5 млн евро. В сезоне-2019/20 он провел 23 матча в АПЛ, отметившись двумя голами и одной результативной передачей. Контракт Вилфреда с "лисами" рассчитан до июля 2024 года.

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