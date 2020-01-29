"Вудворд повинен померти", – фанати Манчестер Юнайтед здійснили напад на будинок виконавчого директора клубу

Особливо радикальні прихильники Манчестер Юнайтед вирішили продемонструвати своє невдоволення роботою керівництва.

Кілька десятків осіб влаштували напад на будинок виконавчого директора клубу Еда Вудворда у Чеширі, інформує Sky Sport. Порушники закидали подвір'я та будівлю фаєрами, вигукуючи при цьому "Вудворд повинен померти". На щастя, ніхто з мешканців дому не постраждав.

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Манчестер Юнайтед вже зробив заяву щодо інциденту на своєму офіційному сайті. Клуб розпочав співпрацю з поліцією для виявлення учасників нападу і їхнього покарання. Винним загрожує кримінальна відповідальність і пожиттєва заборона відвідування футбольних матчів.

Нагадаємо, Вудворд став виконавчим директором Манчестер Юнайтед у 2013 році, замінивши на цій посаді Девіда Гілла. Основним претензіями фанатів "червоних дияволів" до функціонера є провальна політика трансферів та призначення тренерів, які не дозволяють клубу відновити провідні позиції у Англії та Європі.

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