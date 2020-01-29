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"Вудворд повинен померти", – фанати Манчестер Юнайтед здійснили напад на будинок виконавчого директора клубу

10:51 417 Читать на русском
"Вудворд повинен померти", – фанати Манчестер Юнайтед здійснили напад на будинок виконавчого директора клубу
Ед Вудворд / Фото з відкритих джерел

Особливо радикальні прихильники Манчестер Юнайтед вирішили продемонструвати своє невдоволення роботою керівництва.

Кілька десятків осіб влаштували напад на будинок виконавчого директора клубу Еда Вудворда у Чеширі, інформує Sky Sport. Порушники закидали подвір'я та будівлю фаєрами, вигукуючи при цьому "Вудворд повинен померти". На щастя, ніхто з мешканців дому не постраждав.

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Манчестер Юнайтед вже зробив заяву щодо інциденту на своєму офіційному сайті. Клуб розпочав співпрацю з поліцією для виявлення учасників нападу і їхнього покарання. Винним загрожує кримінальна відповідальність і пожиттєва заборона відвідування футбольних матчів.

Нагадаємо, Вудворд став виконавчим директором Манчестер Юнайтед у 2013 році, замінивши на цій посаді Девіда Гілла. Основним претензіями фанатів "червоних дияволів" до функціонера є провальна політика трансферів та призначення тренерів, які не дозволяють клубу відновити провідні позиції у Англії та Європі.

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Англія Відеоновини Ед Вудворд Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед футбольні фанати
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