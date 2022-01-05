"Хто такий Рангнік?" – гравець Манчестер Юнайтед "гуглив" нового тренера
19:35 - Читать на русском
Наставник МЮ Ральф Рангнік став сюрпризом у таборі "червоних дияволів".
Як мінімум один з гравців МЮ користувався Google, щоб дізнатись про нового тренера манкуніанців Ральфа Рангніка, повідомляє журналіст Марк Огден у Twitter.
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Наприкінці листопада німецький фахівець обійняв посаду головного тренера "червоних дияволів", замінивши Уле Гуннара Сульшера. Рангнік має досвід роботи у низці відомих клубів, серед яких РБ Лейпциг, Штутгарт, Хоффенхайм та інші колективи.
Після 19-ти турів АПЛ Манчестер Юнайтед розташувався на 5-й сходинці.
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