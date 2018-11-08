toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
МАНЧЕСТЕР СІТІ - ШАХТАР ДИНАМО - РЕНН ВОРСКЛА - КАРАБАХ ЛІГА ЄВРОПИ

Манчестер Юнайтед зацікавився талантом Сампдорії Андерсеном

14:59 136 Читать на русском
Манчестер Юнайтед зацікавився талантом Сампдорії Андерсеном
Йоахім Андерсен / Reuters

Центральний оборонець генуезької Сампдорії Йоахім Андерсен потрапив до сфери зацікавлень англійського Манчестер Юнайтед.

Манкуніанці уважно стежать за прогресом 22-річного захисника, повідомляє La Repubblica.

Моурінью затролив фанатів Ювентуса та пояснив це образами на свою адресу – Бонуччі приміряв роль Вальдеса

За інформацією видання, тренерський штаб "червоних дияволів" на чолі з Жозе Моурінью у своїх пошуках підсилення центру оборони прийшов до кандидатури Андерсена. Скаути МЮ кілька разів переглядали данця в грі й тепер англійський гранд готовий викласти за Йоахіма 26 млн фунтів.

У сезоні 2018/19 Йоахім Андерсен провів 12 матчів у всіх турнірах за Сампдорію. Наразі центральний оборонець не провів ще жодного матчу за збірну Данії.

Теги
Трансфери Трансфери Чемпіонату Італії Трансфери Чемпіонату Англії Йоахім Андерсен Йоахім Андерсен Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Сампдорія Сампдорія Англія Італія Трансфери Манчестер Юнайтед
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
3
хв
Динамо
19:55
Ренн
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук