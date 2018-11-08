Манчестер Юнайтед зацікавився талантом Сампдорії Андерсеном

Центральний оборонець генуезької Сампдорії Йоахім Андерсен потрапив до сфери зацікавлень англійського Манчестер Юнайтед.

Манкуніанці уважно стежать за прогресом 22-річного захисника, повідомляє La Repubblica.

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За інформацією видання, тренерський штаб "червоних дияволів" на чолі з Жозе Моурінью у своїх пошуках підсилення центру оборони прийшов до кандидатури Андерсена. Скаути МЮ кілька разів переглядали данця в грі й тепер англійський гранд готовий викласти за Йоахіма 26 млн фунтів.

У сезоні 2018/19 Йоахім Андерсен провів 12 матчів у всіх турнірах за Сампдорію. Наразі центральний оборонець не провів ще жодного матчу за збірну Данії.