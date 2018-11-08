Манчестер Юнайтед заинтересовался талантом Сампдории Андерсеном

Центральный защитник генуэзской Сампдории Йоахим Андерсен попал в сферу интересов английского Манчестер Юнайтед.

Манкунианцы внимательно следят за прогрессом 22-летнего защитника, сообщает La Repubblica.

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По информации издания, тренерский штаб "красных дьяволов" во главе с Жозе Моуринью в своих поисках усиления центра обороны пришел к кандидатуре Андерсена. Скауты МЮ несколько раз просматривали датчанина в деле и теперь английский гранд готов выложить за Йоахима 26 млн фунтов.

В сезоне 2018/19 Йоахим Андерсен провел 12 матчей во всех турнирах за Сампдорию. На данный момент центральный защитник не провёл ещё ни одного матча за сборную Дании.