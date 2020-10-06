"Червоні дияволи" досягли згоди щодо трансферу юніора, повідомляє офіційний сайт клубу.

Кавані підписав контракт із Манчестер Юнайтед

Траоре приєднається до МЮ у січні. Його перехід орієнтовно коштував 21 млн євро. Ще 20 млн у євровалюті Аталанта може отримати різноманітними бонусами.

Амад Траоре лише влітку відсвяткував своє 18-річчя, але встиг дебютувати за "Богиню" ще в сезоні 2019/20. У його активі 3 матчі в Серії А, в яких уродженець Абіджана забив 1 м'яч.

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