Манчестер Юнайтед втратив Де Хеа перед битвою проти Тоттенхема
Манчестер Юнайтед отримав додатковий головний біль, готуючись до матчу 29 туру АПЛ проти Тоттенхема.
Основний голкіпер Давід Де Хеа не допоможе манкуніанцям, інформує The Sun.
Рангнік – про демарш Роналду: "Не можу змусити футболіста грати, якщо він вважає, що травмований"
Іспанець здав позитивний тест на коронавірус і відбуває ізоляцію вдома. Його повинен замінити Дін Хендерсон. У поточному сезоні вихованець МЮ не може похизуватися регулярною ігровою практикою – всього 5 матчів (жодного "сухого") і 7 пропущених м'ячів.
Нагадаємо, поєдинок "червоних дияволів" проти Тоттенхема розпочнеться сьогодні о 19:30. Поразка фактично поставить хрест на перспективах команди Рангніка у боротьбі за зону Ліги чемпіонів.
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