Манчестер Юнайтед отримав додатковий головний біль, готуючись до матчу 29 туру АПЛ проти Тоттенхема.

Основний голкіпер Давід Де Хеа не допоможе манкуніанцям, інформує The Sun.

Рангнік – про демарш Роналду: "Не можу змусити футболіста грати, якщо він вважає, що травмований"

Іспанець здав позитивний тест на коронавірус і відбуває ізоляцію вдома. Його повинен замінити Дін Хендерсон. У поточному сезоні вихованець МЮ не може похизуватися регулярною ігровою практикою – всього 5 матчів (жодного "сухого") і 7 пропущених м'ячів.

Нагадаємо, поєдинок "червоних дияволів" проти Тоттенхема розпочнеться сьогодні о 19:30. Поразка фактично поставить хрест на перспективах команди Рангніка у боротьбі за зону Ліги чемпіонів.

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