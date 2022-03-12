Основной голкипер Давид Де Хеа не поможет манкунианцам, сообщает The Sun.

Рангник – о демарше Роналду: "Не могу заставить футболиста играть, если он считает, что травмирован"

Испанец сдал положительный тест на коронавирус и отбывает изоляцию дома. Его должен заменить Дин Хендерсон. В текущем сезоне воспитанник МЮ не может похвастаться регулярной игровой практикой – всего 5 матчей (ни одного "сухого") и 7 пропущенных мячей.

Напомним, поединок "красных дьяволов" против Тоттенхэма начнется сегодня в 19:30. Поражение фактически поставит крест на перспективах команды Рангника в борьбе за зону Лиги чемпионов.

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