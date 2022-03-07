Наставник "червоних дияволів" заявив, що не має підстав не вірити Кріштіану Роналду, який пропустив дербі проти Ман Сіті через травму.

Роналду навіть не був присутній на матчі з "містянами". Португалець заявив, що у нього рецидив травми стегна, і полетів на батьківщину, де проведе найближчі дні. Це рішення Кріштіану не зрозуміли навіть партнери.

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Екс-капітан МЮ Рой Кін засумнівався в цьому. "Роналду – машина, яка дуже рідко травмується. Не вірю в це", – сказав ірландець, натякнувши, що Кріштіану пропустив дербі через рішення тренера.

Відповідь німецького наставника не забарилася. "Я довіряю медичному відділу. Лікар прийшов до мене в п'ятницю перед тренуванням і сказав, що Кріштіану не може займатися через деякі проблеми зі стегном. Те саме було в суботу.

Це просто факт. Гравці кажуть лікарю та медичному відділу, що вони травмовані та не можуть грати. Я повинен прийняти це. Не можу змусити футболіста грати, якщо він вважає, що травмований", – цитує Рангніка Sky Sports.

Нагадаємо, дербі Манчестера завершилося перемогою Сіті з рахунком 4:1.

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