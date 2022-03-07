Рангнік – про демарш Роналду: "Не можу змусити футболіста грати, якщо він вважає, що травмований"
Наставник "червоних дияволів" заявив, що не має підстав не вірити Кріштіану Роналду, який пропустив дербі проти Ман Сіті через травму.
Роналду навіть не був присутній на матчі з "містянами". Португалець заявив, що у нього рецидив травми стегна, і полетів на батьківщину, де проведе найближчі дні. Це рішення Кріштіану не зрозуміли навіть партнери.
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Екс-капітан МЮ Рой Кін засумнівався в цьому. "Роналду – машина, яка дуже рідко травмується. Не вірю в це", – сказав ірландець, натякнувши, що Кріштіану пропустив дербі через рішення тренера.
Відповідь німецького наставника не забарилася. "Я довіряю медичному відділу. Лікар прийшов до мене в п'ятницю перед тренуванням і сказав, що Кріштіану не може займатися через деякі проблеми зі стегном. Те саме було в суботу.
Це просто факт. Гравці кажуть лікарю та медичному відділу, що вони травмовані та не можуть грати. Я повинен прийняти це. Не можу змусити футболіста грати, якщо він вважає, що травмований", – цитує Рангніка Sky Sports.
Нагадаємо, дербі Манчестера завершилося перемогою Сіті з рахунком 4:1.
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