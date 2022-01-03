МЮ вперше програв з Рангніком – Роналду-капітан страждав до виходу Бруну, велике повернення на фоні слабкої гри
МЮ мінімально поступився Вулверхемптону (0:1) на власному полі. Огляд матчу читайте на "Футбол 24".
Манчестер Юнайтед поки що не знайшов свою гру під керівництвом Ральфа Рангніка. Очки вдавалося набирати, однак футбол "дияволів" зовсім не вражає. Домашній матч з Вулверхемптоном не подарував позитиву вболівальникам Олд Траффорд.
Статистика ударів першого тайму – 4:14 на користь "вовків". Гості здебільшого били здалеку, але біля воріт Де Хеа виникали й гострі моменти. Іспанець врятував команду, витягнувши м'яч у ближньому куті після удару Поденсе та з-під поперечини після удару Невеша.
Помилявся навіть Кріштіану, який вийшов сьогодні з капітанською пов'язкою. Його фейл подарував супершанс Хіменесу – мексиканець погано замкнув навіс з флангу. У Юнайтед взагалі не тримався м'яч. Лише Грінвуд час від часу загострював на дриблінгу.
Найкращим у господарів був Філ Джонс, який зіграв за МЮ вперше за два роки. Красномовний факт. Але й самого Джонса потрібно відзначити: 3 заблоковані удари, 2 перехоплення, 3 відбирання, 2 виноси, 88% виграних дуелей.
Манчестер Юнайтед ожив з появою Фернандеша. Бруну вийшов на заміну та відразу почав загострювати. Португалець сам зарядив у поперечину, потім шикарно подав зі штрафного (Роналду забив, але з офсайду), через кілька хвилин ще раз вивів Кріша на удар.
Вулверхемптон відповідав своїми моментами. Саїс зі штрафного бахнув у каркас, а за 10 хвилин до фінального свистка гості вирвали перемогу. "Вовки" прорвали фланг, пішла подача у штрафний майданчик і Моутінью добре зіграв на підбиранні, пробивши точно в кут.
МЮ намагався відігратися, але помилявся тільки більше. Господарі навіть не могли відвести гру від своїх воріт. Не говорячи вже про фінальний штурм. Останній шанс врятуватися – удар Бруну зі штрафного, який потягнув голкіпер.
У підсумку – заслужена перемога Вулверхемптона. І перша поразка Рангніка на чолі МЮ. У "дияволів" 31 очко і 7 місце АПЛ. "Вулвз" – восьмі, 28 балів.
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