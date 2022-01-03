Манчестер Юнайтед поки що не знайшов свою гру під керівництвом Ральфа Рангніка. Очки вдавалося набирати, однак футбол "дияволів" зовсім не вражає. Домашній матч з Вулверхемптоном не подарував позитиву вболівальникам Олд Траффорд.

Статистика ударів першого тайму – 4:14 на користь "вовків". Гості здебільшого били здалеку, але біля воріт Де Хеа виникали й гострі моменти. Іспанець врятував команду, витягнувши м'яч у ближньому куті після удару Поденсе та з-під поперечини після удару Невеша.

Помилявся навіть Кріштіану, який вийшов сьогодні з капітанською пов'язкою. Його фейл подарував супершанс Хіменесу – мексиканець погано замкнув навіс з флангу. У Юнайтед взагалі не тримався м'яч. Лише Грінвуд час від часу загострював на дриблінгу.

Найкращим у господарів був Філ Джонс, який зіграв за МЮ вперше за два роки. Красномовний факт. Але й самого Джонса потрібно відзначити: 3 заблоковані удари, 2 перехоплення, 3 відбирання, 2 виноси, 88% виграних дуелей.

Манчестер Юнайтед ожив з появою Фернандеша. Бруну вийшов на заміну та відразу почав загострювати. Португалець сам зарядив у поперечину, потім шикарно подав зі штрафного (Роналду забив, але з офсайду), через кілька хвилин ще раз вивів Кріша на удар.

Вулверхемптон відповідав своїми моментами. Саїс зі штрафного бахнув у каркас, а за 10 хвилин до фінального свистка гості вирвали перемогу. "Вовки" прорвали фланг, пішла подача у штрафний майданчик і Моутінью добре зіграв на підбиранні, пробивши точно в кут.

МЮ намагався відігратися, але помилявся тільки більше. Господарі навіть не могли відвести гру від своїх воріт. Не говорячи вже про фінальний штурм. Останній шанс врятуватися – удар Бруну зі штрафного, який потягнув голкіпер.

У підсумку – заслужена перемога Вулверхемптона. І перша поразка Рангніка на чолі МЮ. У "дияволів" 31 очко і 7 місце АПЛ. "Вулвз" – восьмі, 28 балів.

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