"Червоні дияволи" не змогли нічого протиставити Вулверхемптону (0:1) у 21-му турі АПЛ. Дивіться відеоогляд матчу на "Футбол 24".

Долю матчу вирішив один гол, забитий на 82-й хвилині. Жоау Моутінью ударом з лінії штрафного вразив нижній кут воріт Де Хеа. Португалець став найстаршим автором переможного гола на Олд Траффорд в складі суперника Манчестер Юнайтед за всю історію Прем'єр-ліги – чемпіону Європи-2016 виповнилося 35 років і 117 днів.

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Виїзна перемога дозволила "вовкам" скоротити відставання від МЮ до трьох очок. Манкуніанці на 7-му місці, "вовки" розмістилися на 8-й позиції. До слова, ця поразка стала для "червоних дияволів" першою під керівництвом Ральфа Рангніка.