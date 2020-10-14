"Джмелі" не розглядають варіант з продажем 20-річної зірки під час зимового вікна, стверджує Bild.

Манчестер Юнайтед планує позбутись баласту заради переможця Ліги Європи – сусіди із Сіті не змогли його собі дозволити

Упродовж всього міжсезоння не стихали чутки про інтерес Манчестер Юнайтед до Санчо, однак англієць все ж залишився на Вестфалені. "Червоні дияволи" не змогли запропонувати 120 млн євро, які вимагала Борусія. Зимою навіть цієї суми буде недостатньо, щоб переконати "джмелів". Керівництво дортмундців хоче зберегти Санчо до кінця сезону і лише після цього вирішувати його майбутнє.

Додамо, що контракт вінгера з Борусією розрахований до 2023 року. У минулому сезоні Джейдон провів 44 матчі, в яких відзначився 20 голами та 20 асистами.

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