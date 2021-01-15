Вейн Руні приєднався до Дербі Каунті в січні минулого року. За цей період нападник, якому в жовтні виповнилося 35 років, зіграв за "баранів" 35 матчів, у яких забив 7 голів та віддав 3 результативні передачі.

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У листопаді минулого року Руні став виконувачем обов'язків головного тренера команди, після того, як команду покинув Філліп Коку. Вейну вдалося перервати серію невдач і підняти Дербі з останнього місця у турнірній таблиці Чемпіоншипу.

Керівництво клубу належно оцінило успіхи молодого тренера і нагородило його повноцінним контрактом. Угода з Руні розрахована на 2,5 роки, повідомляє офіційний сайт Дербі. Помічником головного тренера залишиться Ліам Росеньор, асистентом – славнозвісний Шей Гівен.

Перший матч у новому статусі Руні проведе вже в суботу, 16 січня. Дербі Каунті протистоятиме Ротерхем, який іде передостаннім та відстає від "баранів" на три залікові пункти.

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