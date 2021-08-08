Астон Вілла підсилила захисну ланку гравцем Манчестер Юнайтед Акселем Туанзебе, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Конголезець приєднався до бірмінгемців на правах оренди, угода розрахована на рік. Це вже третя поїздка Аксела у Астон Віллу. Минулий сезон оборонець провів у Юнайтед, зігравши в АПЛ за "червоних дияволів" 9 матчів.

Нагадаємо, Туанземе є вихованцем МЮ. Перед відходом в Астон Віллу він підписав новий контракт з "дияволами", який розрахований до літа 2023-го.

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