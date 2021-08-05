Гріліш попрощався з Астон Віллою та підписав контракт із Манчестер Сіті – угода розрахована до червня 2026 року, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Деталі переходу не розголошуються, але за неофіційною інформацією "містяни" заплатили за 25-річного англійця 100 млн фунтів (близько 117 млн євро). Це новий трансферний рекорд АПЛ.

Додамо, що за Ман Сіті Гріліш виступатиме у футболці під 10 номером, яка стала вакантною після переходу Серхіо Агуеро в Барселону.

До слова, Джек є вихованцем Астон Вілли, за яку провів усю кар'єру, окрім одного сезону в оренді за Ноттс Каунті. У складі бірмінгемців Гріліш загалом відіграв 213 матчів, у яких забив 32 голи та віддав 43 результативні передачі.

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