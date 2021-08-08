Астон Вилла усилила защитное звено игроком Манчестер Юнайтед Акселем Туанзебе, сообщает официальный сайт клуба.

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Конголезец присоединился к бирмингемцам на правах аренды, соглашение рассчитано на год. Это уже третья поездка Аксела в Астон Виллу. Прошлый сезон защитник провел в Юнайтед, сыграв в АПЛ за "красных дьяволов" 9 матчей.

Напомним, Туанземе является воспитанником МЮ. Перед уходом в Астон Виллу он подписал новый контракт с "дьяволами", который рассчитан до лета 2023-го.

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