Алавес на своєму офіційному сайті оголосив про позику 19-річного уругвайця до кінця поточного сезону.

Брюгге підсилився гравцями Манчестер Юнайтед та Фенербахче перед матчами з Динамо

Манчестер Юнайтед влітку віддав Пеньяролю за Пеллістрі 8,5 млн євро. У першій команді "червоних дияволів" шансу він так і не отримав, обмежуючись виступами за U-23 – вісім матчів, три голи та один асист. Задля більшої кількості ігрової практики на дорослому рівні було ухвалене рішення про оренду хавбека в Іспанію.

Додамо, що контракт Пеллістрі з МЮ розрахований до 2025 року, нинішня ціна за Transfermarkt – 7 млн євро.

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