Бельгійський клуб не витрачає даремно час та займається підсиленням проблемних позицій у зимове трансферне вікно.

Тахіт Чонг, вінгер МЮ, та Набіль Дірар, хавбек Фенербахче, стали гравцями Брюгге, повідомляє офіційний сайт клубу. З обома гравцями підписали орендну угоду до кінця поточного сезону.

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21-річний Чонг першу частину кампанії 2020/21 провів в оренді у Вердері, де зіграв у 15 поєдинках, забив гол та двічі асистував. А от 34-річний Дірар залишався без ігрової практики у Фенербахче у поточному сезоні. Цікаво, що Набіль вже має досвід виступів за Брюгге у 2008-2012 роках.

Нагадаємо, "чорно-сині" є суперниками Динамо в 1/16 фіналу ЛЄ. Перша зустріч запланована на 18 лютого, а матч-відповідь відбудеться за тиждень.

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