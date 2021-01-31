Алавес на своем официальном сайте объявил о займе 19-летнего уругвайца до конца текущего сезона.

Брюгге усилился игроками Манчестер Юнайтед и Фенербахче перед матчами с Динамо

Манчестер Юнайтед летом отдал Пеньяролю за Пеллистри 8,5 млн евро. В первой команде "красных дьяволов" шанса он так и не получил, ограничиваясь выступлениями за U-23 – восемь матчей, три гола и один ассист. Для большего количества игровой практики на взрослом уровне было принято решение об аренде хавбека в Испанию.

Добавим, что контракт Пеллистри с МЮ рассчитан до 2025 года, нынешняя цена за Transfermarkt – 7 млн евро.

7 "Золотих м'ячів" – на трансферному ринку: Барса, Реал, Баварія і Ман Сіті ризикують втратити лідерів у 2021-му