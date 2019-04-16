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Манчестер Юнайтед відмовився від придбання Коутінью через вболівальників

12:07 638 Читать на русском
Манчестер Юнайтед відмовився від придбання Коутінью через вболівальників
Філіппе Коутінью /Соцмережі

Хавбек Барселони Філіппе Коутінью не перейде у Манчестер Юнайтед.

Манкуніанці донедавна розглядали можливість придбання бразильського півзахисника Барселони Філіппе Коутінью, але вирішили відмовитись від цієї ідеї, повідомляє Sport.es.

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Причиною стала реакція вболівальників Манчестер Юнайтед на появу бразильця на полі у матчі Ліги чемпіонів. Керівництво "червоних дияволів" зрозуміло, що фанати не зможуть прийняти футболіста, який грав за Ліверпуль.

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До слова, у поточному сезоні в активі 26-річного хавбека 46 матчів за Барселону в усіх турнірах, де Коутінью забив 10 голів та віддав 5 результативних передач.

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