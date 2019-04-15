Сульшер назвав ключовий фактор для перемоги над Барселоною у Лізі чемпіонів

Керманич англійського Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер поспілкувався із пресою напередодні матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів із іспанською Барселоною.

"Сильні емоції, фантастичні спогади. Грав я тут лише одного разу, тоді (у фіналі ЛЧ сезону 1998/99 – Футбол 24). У 2016 році водив сина на Ель Класіко, а десять днів тому приїжджав переглянути матч Барси. Не надто часто згадую ту гру. Більше дивлюся вперед. Цікаво, чи зможемо ми зіграти краще проти Барселони.

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Звісно, для Алексіса, який був і грав тут, це великий вечір. Він завжди намагається проявити себе, коли виходить на поле. Будемо сподіватися, що він зможе добре завершити сезон. Зараз ми граємо так, як звик грати Юнайтед. Знаємо, що повинні зіграти в свій футбол, зіграти краще. Якщо не накривати з м'ячем таких хлопців, як Мессі або Суарес миттєво, то буде важко.

Усе, що мене зараз турбує – це завтрашній матч, у якому нам достатньо забити та не пропустити. Зараз, у перерві, ми поступаємося 0:1, але, якщо далі буде забито багато м'ячів, наші шанси лише зростуть.

У футболі різне може трапитися. Якщо не пропустимо, зберігаємо інтригу в протистоянні. Знаємо, що ми можемо забивати зі "стандартів" – у нас більш високі футболісти, ніж у них, але ми повинні добре захищатися. Якщо заб'ємо на 93-й хвилині – чудово. Ми повинні бути витривалішими та шукати свої нагоди.

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Віра має величезне значення. У кожного з наших гравців є таланти та певні вміння. Із ПСЖ ми бачили, що нам по силах відігратися навіть у матчі з такою потужною командою. Історія свідчить, що Барселона була кращою, але, якщо ми підійдемо з граничною концентрацією... У першому матчі ми втратили пильність на якусь мить, хай навіть Барса більше володіла м'ячем. Концентрація – це ключовий фактор", – наводить слова Сульшера офіційний сайт УЄФА.

Відзначимо, що матч-відповідь 1/4 фіналу Барселона – Манчестер Юнайтед відбудеться у вівторок, 16 квітня. Початок зустрічі о 22:00. Перший поєдинок між командами завершився мінімальною перемогою "блаугранас".

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