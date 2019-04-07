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Коутінью не планує повертатись в АПЛ, – Mirror

13:22 444 Читать на русском
Коутінью не планує повертатись в АПЛ, – Mirror
Філіппе Коутінью / AS

Атакувальний півзахисник Барселони Філіппе Коутінью не збирається змінювати клуб, хоча відповідні чутки регулярно з'являються в пресі.

26-річний бразилець заявив, що хоче продовжити кар'єру в Барселоні, у яку перейшов на початку 2018 року з Ліверпуля та став найдорожчим гравцем в історії клубу.

"Це мій другий сезон у Барселоні. Я вже виграв кілька трофеї, проте хочу і надалі прогресувати. Я щасливий захищати кольори цього клубу. Крім того, мені та моїй сім'ї комфортно в Іспанії.

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Всі мої думки пов'язані виключно з "блаугранас". Повернення до Англії? Це наразі не входить у мої плани", – цитує Коутінью Mirror.

В поточному сезоні в активі бразильця 5 голів та 2 асисти в Прімері. Вболівальники Барселони не надто задоволені грою бразильця та вважають, що він не виправдав очікувань. Нещодавно з'явилася інформація про інтерес до хавбека англійських клубів.

До слова, незабаром Коутінью все ж повернеться в Англію, але поки що лише на матч Ліги чемпіонів – 10 квітня Манчестер Юнайтед прийматиме Барселону.

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