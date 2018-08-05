Манчестер Юнайтед відмовився від підписання Міни

Захисник Барселони Єррі Міна не перейде в Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед вирішив не купувати захисника Барселони Єррі Міну, повідомляє goal.com.

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Колумбієць прагне покинути Камп Ноу після невдалих півроку в клубі. Гравець не вписався в схему Ернесто Вальверде і з'являвся на полі в матчах Ла Ліги лише 5 разів.

Замість Міни "манкуніанці" націлені переманити захисника Тоттенхема Тобі Алдервейрелда. Цього літа клуб вже підсилив захисну лінію португальцем Діогу Далотом.

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