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Манчестер Юнайтед відмовився від підписання Міни

16:00 3 Читать на русском
Манчестер Юнайтед відмовився від підписання Міни
Єррі Міна / соцмережі

Захисник Барселони Єррі Міна не перейде в Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед вирішив не купувати захисника Барселони Єррі Міну, повідомляє goal.com.

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Колумбієць прагне покинути Камп Ноу після невдалих півроку в клубі. Гравець не вписався в схему Ернесто Вальверде і з'являвся на полі в матчах Ла Ліги лише 5 разів.

Замість Міни "манкуніанці" націлені переманити захисника Тоттенхема Тобі Алдервейрелда. Цього літа клуб вже підсилив захисну лінію португальцем Діогу Далотом.

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