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Єррі Міна: В Барселоні я втратив віру в себе

10:33 367 Читать на русском
Єррі Міна: В Барселоні я втратив віру в себе
Єррі Міна / фото: ФІФА

Захисник Барселони Єррі Міна не знає, де продовжить професійну кар'єру.

"Поняття не маю, що на мене чекає в майбутньому, але я спокійний. Мені 23 роки, у мене попереду ще багато часу.

У мене було багато думок і переживань. Я вже впав у відчай. Мені було дійсно погано. Коутінью і Паулінью намагалися допомогти мені, підбадьорити.

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Я розумію, що у Барселони чудові гравці на моїй позиції, але я хотів хоч трохи ігрового часу, щоб проявити себе, цього не сталося. Я отримував кілька хвилин, але гра не йшла. Мені здавалося, що все не так. Через це я втратив віру в себе, багато помилявся навіть на тренуваннях", – цитує Міну Metro.

Нагадаємо, що в переході захисника Барселони зацікавлені Евертон, Манчестер Юнайтед та дортмундська Борусія.

Теги
Іспанія Барселона Барселона Єррі Міна Єррі Міна
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