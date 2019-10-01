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УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АТАЛАНТА - ШАХТАР МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - АРСЕНАЛ

Манчестер Юнайтед видав найгірший старт за останні 30 років

10:41 139 Читать на русском
Манчестер Юнайтед видав найгірший старт за останні 30 років
Уле Гуннар Сульшер / Фото TEAMtalk

Манкуніанці продовжують розчаровувати своїх фанатів у сезоні 2019/20.

45’ Скотт Мактомінай
 
П'єр-Емерік Обамеянг 58’
45’ Скотт Мактомінай
58’ П'єр-Емерік Обамеянг

В рамках 7-го туру АПЛ Манчестер Юнайтед в рідних стінах не зміг переграти Арсенал (1:1).

Манчестер Юнайтед – Арсенал – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Таким чином "червоні дияволи" перебувають на 10-й сходинці турнірної таблиці, маючи в активі лише 9 очок. Це найгірший результат команди з сезону 1989/90, коли манкуніанці набрали після 7-ми турів 7 очок, повідомляє OptaJoe.

Варто відзначити, 30 років тому МЮ завершив сезон на 13-й сходинці.

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