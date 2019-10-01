Манчестер Юнайтед видав найгірший старт за останні 30 років

Манкуніанці продовжують розчаровувати своїх фанатів у сезоні 2019/20.

В рамках 7-го туру АПЛ Манчестер Юнайтед в рідних стінах не зміг переграти Арсенал (1:1).

Манчестер Юнайтед – Арсенал – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Таким чином "червоні дияволи" перебувають на 10-й сходинці турнірної таблиці, маючи в активі лише 9 очок. Це найгірший результат команди з сезону 1989/90, коли манкуніанці набрали після 7-ми турів 7 очок, повідомляє OptaJoe.

Варто відзначити, 30 років тому МЮ завершив сезон на 13-й сходинці.

Манчестер Юнайтед – Арсенал: справедлива нічия, тріумф VAR, топ-клас Обамеянга та катастрофічні результати Сульшера