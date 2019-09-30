Манчестер Юнайтед вдома розписав результативну нічию з Арсеналом

В рамках матчу 7-го туру АПЛ Манчестер Юнайтед та Арсенал обмінялися голами Скотта Мактоміная та П'єра-Емеріка Обамеянга, але переможця не виявили.

Від очної зустрічі двох проблемних команд очікували розвеселого футболу, однак перший тайм відверто розчарував. Чи то злива над Олд Траффорд так вплинула на гравців, чи то тренери перемудрили з тактикою, але моменти до перерви можна порахувати на пальцях однієї руки. Щоб краще зрозуміти картину матчу, достатньо поглянути на статистику ударів – дебютний стався аж на 29-й хвилині після проходу Перейри з флангу до лінії штрафного. Втім, постріл Андреаса був не таким вже й складним для Лєно, хоча це все одно краще, ніж постріл Пепе з правого краю карного майданчика в небо через хвилину.

Манчестер Юнайтед – Арсенал – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Манчестер Юнайтед – Арсенал: пряма відеотрансляція матчу АПЛ – як це було

Після цього моменту "червоні дияволи" практично не підходили до воріт суперника (але володіли м'ячем), але й "каноніри" не поспішали загострювати ситуацію на футбольному полі. Перший удар у площину вони провели на 36-й хвилині зусиллями Пепе, який прийняв подачу від Обамеянга й слабенько пробив низом метрів з 14-ти. Всю красу команди залишили на останні дві хвилини.

Спочатку МЮ провів дві класні позиційні атаки без ударів, а потім Арсенал вийшов у контру 2-в-2 з пострілом Сака з лівого краю штрафного та добиванням Луїса з близької дистанції – в обох випадках врятував Де Хеа. Після цього вже господарі вилетіли у контратаку, яку правим флангом розігнав Джеймс, завершивши її прострілом на дальню стійку. Невеличкий рикошет не дав замкнути передачу, але її перехопив Рашфорд, який викотив пас у зону перед штрафним на Мактоміная. Скотт же несподівано вдарив точно у ліву дев'ятку – 1:0! Лєно навіть не поворухнувся, а арбітр Кевін Френд одразу відправив футболістів відпочивати.

Манчестер Юнайтед – Арсенал: Мактомінай відкрив рахунок розкішним голом

По перерві гра особливо не змінювалась. Манчестер Юнайтед продовжував більше працювати з м'ячем, але нічого цікавішого за низку кросів без завершення підопічним Сульшера створити не вдавалося. Арсенал також не вражав, але його дії стали конкретнішими: так, на 52-й хвилині Торрейра ударом з кількох метрів замикав простріл з правого флангу – втім, вийшло занадто неточно. Цей момент був пов'язаний з деяким непорозумінням у грі захисників МЮ, але уроку вони не засвоїли. Арсенал же не став довго чекати, на 58-й хвилині покаравши суперника за черговий привоз.

Все почалося з Туанзебе, який викотив передачу в центр прямо в ноги Сака. Той одразу ж запустив м'яч у вільну зону перед штрафним на Обамеянга, а габонець, вирвавшись віч-на-віч з Де Хеа, впевнено переграв його – 1:1! Щоправда, арбітри спочатку просвистіли офсайд, але VAR врятував справедливість. Обамеянгу до офсайду було метрів шість. На 60-й же "каноніри" могли провести і другий гол, однак постріл Сака з центру карного майданчика після кросу з правого флангу рикошетом від Ліндельофа пролетів над поперечкою.

Емері: Між Манчестер Юнайтед та Арсеналом особлива війна

Здавалося, що зараз Арсенал притисне суперника до його воріт, але замість цього ініціативу перехопив МЮ. Вже на 64-й хвилині Погба міг вивести господарів уперед прекрасним ударом метрів з 25-ти, але м'яч пролетів у лічених сантиметрах від дальньої стійки. На 70-й близьким до дублю був Мактомінай, якому вдалося замкнути подачу з кутового – над поперечиною!

На 74-й другий шедевр у матчі міг статися після шикарного пострілу Магуайра із середньої дистанції точно в праву дев'ятку, однак Арсенал врятував карколомний стрибок Лєно. Не відставав і Джеймс, який на 78-й прорвався лівим флангом на край штрафного й пробив з гострого кута, влучивши у сітку із зовнішнього боку воріт. "Каноніри" нічим, крім фолів, не відповідали.

Мата розраховує на перемогу Манчестер Юнайтед в АПЛ

В останні 10 хвилин Арсеналу вдалося осідлати тиск Манчестер Юнайтед, в якого почала подати точність передач і кількість виграних єдиноборств. Арсенал став виходити в контратаки, провів низку кутових, але перший більш-менш цікавий момент створити вдалося аж перед завершенням основного часу – це Себальйос дуже неточно пробив з лінії штрафного.

За свою пасивність гості могли бути покарані на 90-й хвилині, коли Кевін Френд призначив штрафний в метрах 20-ти від воріт Лєно. Рашфорд завдав прямого удару в правий кут, але голкіпер парирував! Арсенал відповів слабеньким пострілом Віллока, який легко спіймав Де Хеа, а у МЮ за кілька хвилин таким же чином запоров момент Грінвуд. Зрештою, фінальний свисток зафіксував бойову нічию.

Петі розкритикував трансферну політику Манчестер Юнайтед

Таким чином, Арсенал набрав 12 очок і піднявся на четверте місце в АПЛ. Манчестер Юнайтед, маючи 9 залікових балів у активі, перебуває на десятій сходинці в турнірній таблиці.

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