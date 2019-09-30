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Манчестер Юнайтед вдома розписав результативну нічию з Арсеналом

30 вересня 23:55 449 Читать на русском
Манчестер Юнайтед вдома розписав результативну нічию з Арсеналом
Манчестер Юнайтед – Арсенал – 1:1

В рамках матчу 7-го туру АПЛ Манчестер Юнайтед та Арсенал обмінялися голами Скотта Мактоміная та П'єра-Емеріка Обамеянга, але переможця не виявили.

45’ Скотт Мактомінай
 
П'єр-Емерік Обамеянг 58’
45’ Скотт Мактомінай
58’ П'єр-Емерік Обамеянг

Від очної зустрічі двох проблемних команд очікували розвеселого футболу, однак перший тайм відверто розчарував. Чи то злива над Олд Траффорд так вплинула на гравців, чи то тренери перемудрили з тактикою, але моменти до перерви можна порахувати на пальцях однієї руки. Щоб краще зрозуміти картину матчу, достатньо поглянути на статистику ударів – дебютний стався аж на 29-й хвилині після проходу Перейри з флангу до лінії штрафного. Втім, постріл Андреаса був не таким вже й складним для Лєно, хоча це все одно краще, ніж постріл Пепе з правого краю карного майданчика в небо через хвилину.

Манчестер Юнайтед – Арсенал – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Манчестер Юнайтед – Арсенал: пряма відеотрансляція матчу АПЛ – як це було

Після цього моменту "червоні дияволи" практично не підходили до воріт суперника (але володіли м'ячем), але й "каноніри" не поспішали загострювати ситуацію на футбольному полі. Перший удар у площину вони провели на 36-й хвилині зусиллями Пепе, який прийняв подачу від Обамеянга й слабенько пробив низом метрів з 14-ти. Всю красу команди залишили на останні дві хвилини.

Спочатку МЮ провів дві класні позиційні атаки без ударів, а потім Арсенал вийшов у контру 2-в-2 з пострілом Сака з лівого краю штрафного та добиванням Луїса з близької дистанції – в обох випадках врятував Де Хеа. Після цього вже господарі вилетіли у контратаку, яку правим флангом розігнав Джеймс, завершивши її прострілом на дальню стійку. Невеличкий рикошет не дав замкнути передачу, але її перехопив Рашфорд, який викотив пас у зону перед штрафним на Мактоміная. Скотт же несподівано вдарив точно у ліву дев'ятку – 1:0! Лєно навіть не поворухнувся, а арбітр Кевін Френд одразу відправив футболістів відпочивати.

Манчестер Юнайтед – Арсенал: Мактомінай відкрив рахунок розкішним голом

По перерві гра особливо не змінювалась. Манчестер Юнайтед продовжував більше працювати з м'ячем, але нічого цікавішого за низку кросів без завершення підопічним Сульшера створити не вдавалося. Арсенал також не вражав, але його дії стали конкретнішими: так, на 52-й хвилині Торрейра ударом з кількох метрів замикав простріл з правого флангу – втім, вийшло занадто неточно. Цей момент був пов'язаний з деяким непорозумінням у грі захисників МЮ, але уроку вони не засвоїли. Арсенал же не став довго чекати, на 58-й хвилині покаравши суперника за черговий привоз.

Все почалося з Туанзебе, який викотив передачу в центр прямо в ноги Сака. Той одразу ж запустив м'яч у вільну зону перед штрафним на Обамеянга, а габонець, вирвавшись віч-на-віч з Де Хеа, впевнено переграв його – 1:1! Щоправда, арбітри спочатку просвистіли офсайд, але VAR врятував справедливість. Обамеянгу до офсайду було метрів шість. На 60-й же "каноніри" могли провести і другий гол, однак постріл Сака з центру карного майданчика після кросу з правого флангу рикошетом від Ліндельофа пролетів над поперечкою.

Емері: Між Манчестер Юнайтед та Арсеналом особлива війна

Здавалося, що зараз Арсенал притисне суперника до його воріт, але замість цього ініціативу перехопив МЮ. Вже на 64-й хвилині Погба міг вивести господарів уперед прекрасним ударом метрів з 25-ти, але м'яч пролетів у лічених сантиметрах від дальньої стійки. На 70-й близьким до дублю був Мактомінай, якому вдалося замкнути подачу з кутового – над поперечиною!

На 74-й другий шедевр у матчі міг статися після шикарного пострілу Магуайра із середньої дистанції точно в праву дев'ятку, однак Арсенал врятував карколомний стрибок Лєно. Не відставав і Джеймс, який на 78-й прорвався лівим флангом на край штрафного й пробив з гострого кута, влучивши у сітку із зовнішнього боку воріт. "Каноніри" нічим, крім фолів, не відповідали.

Мата розраховує на перемогу Манчестер Юнайтед в АПЛ

В останні 10 хвилин Арсеналу вдалося осідлати тиск Манчестер Юнайтед, в якого почала подати точність передач і кількість виграних єдиноборств. Арсенал став виходити в контратаки, провів низку кутових, але перший більш-менш цікавий момент створити вдалося аж перед завершенням основного часу – це Себальйос дуже неточно пробив з лінії штрафного.

За свою пасивність гості могли бути покарані на 90-й хвилині, коли Кевін Френд призначив штрафний в метрах 20-ти від воріт Лєно. Рашфорд завдав прямого удару в правий кут, але голкіпер парирував! Арсенал відповів слабеньким пострілом Віллока, який легко спіймав Де Хеа, а у МЮ за кілька хвилин таким же чином запоров момент Грінвуд. Зрештою, фінальний свисток зафіксував бойову нічию.

Петі розкритикував трансферну політику Манчестер Юнайтед

Таким чином, Арсенал набрав 12 очок і піднявся на четверте місце в АПЛ. Манчестер Юнайтед, маючи 9 залікових балів у активі, перебуває на десятій сходинці в турнірній таблиці.

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