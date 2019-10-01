Манчестер Юнайтед – Арсенал – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Манчестер Юнайтед і лондонський Арсенал розійшлися миром у рамках 7-го туру АПЛ. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

Матч на Олд Траффорд був рівним і справедливо завершився внічию.

Манчестер Юнайтед вдома розписав результативну нічию з Арсеналом

Рахунок вдалося відкрити манкуніанцям. Це сталося під завісу першого тайму, коли на пас Рашфорда відгукнувся Скотт Мактомінай. Шотландець прийняв м'яч поблизу штрафного майданчика й класним ударом відправив м'яч у дев'ятку воріт Лєно.

"Каноніри" відігралися на 58-й хвилині. Туанзебе обрізав лінію оборони невдалою передачею, а Магуайр не зумів вчасно створити офсайдну пастку. Як наслідок, на побачення з Де Хеа вирвався П'єр-Емерік Обамеянг і впевнено переграв іспанського голкіпера.

Попри всі зусилля, ні МЮ, ні Арсенал забити ще до фінального свистка так і не зуміли.