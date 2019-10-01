toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АТАЛАНТА - ШАХТАР МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - АРСЕНАЛ

Манчестер Юнайтед – Арсенал – 1:1 – відео голів та огляд матчу

00:29 78 Читать на русском
Манчестер Юнайтед – Арсенал – 1:1 – відео голів та огляд матчу
Манчестер Юнайтед – Арсенал – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Манчестер Юнайтед і лондонський Арсенал розійшлися миром у рамках 7-го туру АПЛ. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

45’ Скотт Мактомінай
 
П'єр-Емерік Обамеянг 58’
45’ Скотт Мактомінай
58’ П'єр-Емерік Обамеянг

Матч на Олд Траффорд був рівним і справедливо завершився внічию.

Манчестер Юнайтед вдома розписав результативну нічию з Арсеналом

Рахунок вдалося відкрити манкуніанцям. Це сталося під завісу першого тайму, коли на пас Рашфорда відгукнувся Скотт Мактомінай. Шотландець прийняв м'яч поблизу штрафного майданчика й класним ударом відправив м'яч у дев'ятку воріт Лєно.

"Каноніри" відігралися на 58-й хвилині. Туанзебе обрізав лінію оборони невдалою передачею, а Магуайр не зумів вчасно створити офсайдну пастку. Як наслідок, на побачення з Де Хеа вирвався П'єр-Емерік Обамеянг і впевнено переграв іспанського голкіпера.

Попри всі зусилля, ні МЮ, ні Арсенал забити ще до фінального свистка так і не зуміли.

blog_ava
"Фран Соль постійно в офсайді – як йому пасувати?": скандал між Маріуполем та Шахтарем, або Чим не сподобалося Динамо
30 вересня
13753
Теги
Манчестер Юнайтед - Арсенал Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Відеоновини Арсенал Арсенал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
18
год
:
28
хв
Аталанта
19:55
Шахтар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук