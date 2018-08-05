Манчестер Юнайтед в погоні за Магуайром готовий побити трансферний рекорд

"Червоні дияволи" готові викласти за захисника Лестера Харрі Магуайра понад 75 млн фунтів.

Манчестер Юнайтед готовий заплатити за Харрі Магуайра понад 75 млн фунтів, стверджує Sky Sports.

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Якщо трансфер відбудеться, то Манчестер Юнайтед поб'є рекорд Ліверпуля, який взимку заплатив за Вірджила ван Дейка рекордні для захисника 84 млн євро (75 млн фунтів).

Цікаво, що Магуайр у разі переходу дебютує в матчі проти "лисиць" – Лестер та Манчестер Юнайтед зустрінуться 10 серпня у першому турі АПЛ.

25-річний захисник Харрі Магуайр перейшов до Лестера минулого літа з Халл Сіті і за підсумками минулого сезону став гравцем року в клубі, в складі якого зіграв 44 матчі і забив два голи.

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