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Манчестер Юнайтед в погоні за Магуайром готовий побити трансферний рекорд

20:42 503 Читать на русском
Манчестер Юнайтед в погоні за Магуайром готовий побити трансферний рекорд
Харрі Магуайр / Фото: Sky Sports

"Червоні дияволи" готові викласти за захисника Лестера Харрі Магуайра понад 75 млн фунтів.

Манчестер Юнайтед готовий заплатити за Харрі Магуайра понад 75 млн фунтів, стверджує Sky Sports.

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Якщо трансфер відбудеться, то Манчестер Юнайтед поб'є рекорд Ліверпуля, який взимку заплатив за Вірджила ван Дейка рекордні для захисника 84 млн євро (75 млн фунтів).

Цікаво, що Магуайр у разі переходу дебютує в матчі проти "лисиць" – Лестер та Манчестер Юнайтед зустрінуться 10 серпня у першому турі АПЛ.

25-річний захисник Харрі Магуайр перейшов до Лестера минулого літа з Халл Сіті і за підсумками минулого сезону став гравцем року в клубі, в складі якого зіграв 44 матчі і забив два голи.

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