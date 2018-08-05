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Манчестер Юнайтед в погоне за Магуайром готов побить трансферный рекорд

20:44 80 Читати українською
Манчестер Юнайтед в погоне за Магуайром готов побить трансферный рекорд
Харри Магуайр / Фото: Sky Sports

"Красные дьяволы" готовы выложить за защитника Лестера Харри Магуайра более 75 млн фунтов.

Манчестер Юнайтед готов заплатить за Харри Магуайра более 75 млн фунтов, утверждает Sky Sports.

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Если трансфер состоится, то Манчестер Юнайтед побьет рекорд Ливерпуля, который зимой заплатил за Вирджила ван Дейка рекордные для защитника 84 млн евро (75 млн фунтов).

Интересно, что Магуайр в случае перехода дебютирует в матче против "лис" – Лестер и Манчестер Юнайтед встретятся 10 августа в первом туре АПЛ.

25-летний защитник Харри Магуайр перешел в Лестер прошлым летом с Халл Сити и по итогам прошлого сезона стал игроком года в клубе, в составе которого сыграл 44 матча и забил два гола.

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