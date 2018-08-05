Манчестер Юнайтед в погоне за Магуайром готов побить трансферный рекорд

"Красные дьяволы" готовы выложить за защитника Лестера Харри Магуайра более 75 млн фунтов.

Манчестер Юнайтед готов заплатить за Харри Магуайра более 75 млн фунтов, утверждает Sky Sports.

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Если трансфер состоится, то Манчестер Юнайтед побьет рекорд Ливерпуля, который зимой заплатил за Вирджила ван Дейка рекордные для защитника 84 млн евро (75 млн фунтов).

Интересно, что Магуайр в случае перехода дебютирует в матче против "лис" – Лестер и Манчестер Юнайтед встретятся 10 августа в первом туре АПЛ.

25-летний защитник Харри Магуайр перешел в Лестер прошлым летом с Халл Сити и по итогам прошлого сезона стал игроком года в клубе, в составе которого сыграл 44 матча и забил два гола.

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