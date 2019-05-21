Манчестер Юнайтед узгодив зі Суонсі трансфер молодого таланта Джеймса

Клуби домовилися про перехід одного з найперспективніших гравців Чемпіоншипу Деніеля Джеймса.

Молодий півзахисник поповнить склад Манчестер Юнайтед, інформує Sky Sports.

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21-річний хавбек готовий до переходу цього літа і вже має усну домовленість з "червоними дияволами". Очікується, що МЮ підпише Джеймса за 15 мільйонів фунтів.

Статистика Деніеля у сезоні 2018/19 – 5 голів і 10 гольових передач в 38 матчах.

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