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Манчестер Юнайтед согласовал со Суонси трансфер молодого таланта Джеймса

21 мая 17:35 108 Читати українською
Манчестер Юнайтед согласовал со Суонси трансфер молодого таланта Джеймса
Дениэль Джеймс / Reuters

Клубы договорились о переходе одного из самых перспективных игроков Чемпионшипа Дэниэля Джеймса.

Молодой полузащитник пополнит состав Манчестер Юнайтед, информирует Sky Sports.

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21-летний хавбек готов к переходу этим летом и уже имеет устную договоренность с "красными дьяволами". Ожидается, что МЮ подпишет Джеймса за 15 млн фунтов.

Статистика Дениэля в сезоне 2018/19 – 5 голов и 10 голевых передач в 38 матчах.

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